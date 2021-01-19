 القوى العاملة تبدأ تدريبات الوحدات المتنقلة على ثلاث مهن

بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة بنى سويف تنفيذ التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية الحرجة بمركز ناصر في يني سويف، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف إن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات ، وجاري تجهيز دورتين تدريبيتين على لمهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وأكد أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار، والتى بدأت فعليًا بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلي 10 متدربات فقط مع تسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، وكذلك التأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب أثناء التدريب.

وأوضح طلعت، أن الدورة مدتها شهراً كاملاً، وتنفذ بمعرفة مدربين مؤهلين، مع عقد امتحان نهاية الفترة، وسيحصل كل فائزة بالمركز الأول والثاني على ماكينة خياطة أو شنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء. مشيرًا إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة مدته 150 ساعة تدريبية، و60 ساعة للتدريب على الكهرباء والسباكة، بمدربين خضعوا للاختبارات عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

يذكر أن تدريب الوحدات المتنقلة يبدأ بـ 14 وحدة أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.