«القوى العاملة» تعين 979 شابا بينهم 9 من ذوي القدرات الخاصة في المنيا

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 979 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهما 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن إستخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 85 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية، و14 ألفاً و 149 جنيهاً رعاية صحية ، ومصروفات بلغت 6472 جنيه.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 416 منشأة، فضلا عن شن 12 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 211 محضراً سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و27 ندوات توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تمّ التفتيش على 1025 منشأة دوري وحملات يعمل بها 3549 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 155 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 35 شكوى عمالية، تمّ تسوية 14 شكوى منها ودياً، وإحالة 12 شكوي منها للقضاء، وحفظ شكوى، و8 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح أنَّه في مجال التدريب المهني، تمّ اختبار وتقييم 13 دورة تدريبية بإجمالي 95 متدربًا، فضلاً عن تنفيذ 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لـ40 متدرباً.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي تفتيشا على 230 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.