«الأرصاد»: أمطار على القاهرة حتى الغد.. وعودة الشبورة المائية

قال الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم 18 درجة مئوية على القاهرة، وغدا ستصل إلى 17 درجة و«سنشعر بالبرودة سواء في أثناء النهار أو الليل، خاصة أنَّه مع انخفاض الحرارة سيكون هناك نشاط للرياح اليوم وغدًا، مما سيزود الاحساس بالبرودة والذي سيؤدي إلى رمال وأتربة مثارة على بعض المناطق وخاصة الطرق السريعة والصحراوية، لكن القاهرة لن تتأثر كثيرًا بالرمال والأتربة».

الأمطار بدأت الآن على السواحل الشمالية للبلاد

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، على فضائية «صدى البلد»، أنَّه مع نهاية اليوم ستبدأ السحب في الزيادة، مشيرة إلى أنَّ الأمطار بدأت الآن على السواحل الشمالية للبلاد الإسكندرية، مطروح، السلوم، سيدي براني، وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة، ومع نهاية اليوم متوقع سقوط أمطار على القاهرة وستستمر هذه الليلة وغدًا الأربعاء ستكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة.

ستبدأ الشبورة في الكثافة مرة أخري ومن الممكن أن تصل إلى حد الضباب

وتابعت أنَّه بداية من يوم الخميس سيكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية وستعود الشبورة المائية مرة أخرى، ولكن ليس بنفس كثافة الفترة الماضية، ومع الوقت تدريجياً يوم الجمعة والسبت ستبدأ تزيد كثافة الشبورة ومن الممكن أن تصل إلى حد الضباب مرة أخرى مع بداية الأسبوع القادم، لافتة إلى أنَّه مع عودة الشبورة ستبدأ درجات الحرارة ترتفع مرة أخري تدريجياً لتتراوح من 19 إلى 20 درجة، مع عودة هدوء سرعات الرياح تماماً واستقرار تام في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنَّ يومي الجمعة والسبت ستكون الشمس ساطعة على مدار اليوم وسنستمتع بالإجازة.