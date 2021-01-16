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هيئة الكتاب تُصدر «حكايات من زمن الوالي» عن كواليس حُكم «محمد علي»

كتب:

إلهام زيدان
10:25 م | السبت 16 يناير 2021
حكايات من زمن الوالي

حكايات من زمن الوالي

أصدرت الهيئة العامة للكتاب «حكايات من زمن الوالى» للكاتب عماد الغزالى، ويقع فى 200 صفحة من القطع المتوسط، وهو عبارة عن نزهة فى سنوات حكم والى مصر محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة فى القرن الـ19، ومنها حكايات عن محمد على نفسه ورفاعة الطهطاوى وسليمان باشا الفرنساوى وآخرين، كما يتناول أيضاً موضوعات تتعلق بمهن نشأت ومورست فى عهد محمد على، منها شيخ البلد، المؤرخ، والنمكى وقائد الجيش والحرملك وغيرها. ويشير مؤلف الكتاب إلى نماذج من الشعب المصرى ودورها الاجتماعى، مؤكداً أنه مهما بلغت قوة محمد على باشا، ما كان ليستطيع أن يبنى مصر بدون شعبها، كما يتضمن الكتاب فصلاً بعنوان «رسائل الباشا»، وهى نماذج من رسائل محمد على «هذه العينة من الرسائل تعطى صورة عما كان عليه والى مصر، كيف كان يفكر لأبنائه وما هى القيم التى أراد لهم أن يكبروا عليها ويتعلموها»، وأغلب هذه الرسائل إلى أولاده فى أماكن متفرقة، منها السودان، وباريس ومنها رسالة إلى ابنه سعيد يلومه فيها على بدانته المفرطة.

يتحدث المؤلف فى الفصل الأول عن سبب تناوله لتلك الفترة قائلاً: «دفعتنى حكاية كوشك هانم لأن أبدى اهتماماً أكبر بالتفاصيل وبشخوص لم يكونوا فى قلب المشهد، لكن تأثيرهم فيه كان بالغاً، كما أن صياغته من دون الإشارة إليهم وتتبع مصائرهم والاحتفاء بوجودهم ينقصها الكثير».

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