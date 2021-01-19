وكيل إعلام النواب للوزير: «عملت إيه بشقق العجوزة اللي على النيل»

واصل أعضاء مجلس النواب، انتقاداتهم لأداء لوزير الدولة للإعلام، واتهموه بعدم تقديم أي جديد منذ توليه مهام منصبه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة برنامج وزارة الدولة للإعلام، بحضور الوزير.

واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير، بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة»

ووجه النائب اتهاما آخر للوزير، قائلا: انتجت «فيلم هو وسط البلد»، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية.

بينما أكد تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام أيضا، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلا: لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدا أن الوزير لم يقدم أي حلول، رغم أنه يعلم إشكاليات الوزارة.

وقال: محمود بدر، عضو مجلس النواب: ما سمعناه من الوزير خلال الجلسة، ما هو إلا تسويف لكل الحلول، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين في جلسة الأمس، كانوا يعرضون ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.

بينما كشفت الإعلامية هند رشاد، عن وجود مشكلات كثيرة داخل ماسبير، قائلة: احنا بنجمع من بعض علشان نعمل الديكور، وعلشان نبعت عربية تجيب الضيف.

وانتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع الوزير منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب.

وتسائل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، اتفاقه مع زعيم الأغلبية، مطالبا الوزير برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب لخزينة الدولة.