منها «ضمان جودة التعليم».. 8 اختصاصات لمجلس الجامعات تعرف عليها

حدد قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية»، وحسب القانون، فإن المجلس يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

8 اختصاصات

وحسب القانون، فإن المجلس يختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 8 اختصاصات للمجلس والتي جاءت كالتالي:

- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.

- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جودة التعليم

- دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانونها رقم 82 لسنة 2006.

- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالى.

- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.

- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة والأهلية.

- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.