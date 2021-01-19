محافظ الإسماعيلية يطالب المزارعين بحماية الترع بعد تبطينها

طالب محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، المزارعين والمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة، اليوم الثلاثاء، بزيادة أماكن صناديق تجميع القمامة، لخدمة أهالي المنطقة، وحماية السكان من تجمعات القمامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية، يرافقه نائبه، المهندس أحمد عصام الدين، والمهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري لمحافظات القناة، الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها.

وأكد المحافظ أن مشروع تبطين الترع وتغطية المجاري المائية يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وحمايتها من الإهدار، إضافة إلى حماية الأراضي الزراعية.

وتفقد «بشارة»، خلال الجولة، ترعة «الجبالي»، التي يجري تغطيتها بطول 2 كيلومتر، ومد مواسير فلتر بطول 70 متراً، والتي تغذي مناطق «أبوهيبة، والجبالي، وأبوعجيلة، وأبو عربي»، وأكد أن نسبة تنفيذ الأعمال بها حتى الآن، بلغت62.81% باعتمادات مالية 3.5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال تبطين الخرسانه المسلحة بترعة «الشجرة» بمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي يجري تنفيذها بإجمالي أطوال 2 كيلومتر و250 متراً، والتي تخدم منطقة «الكيلو 11» بالكامل، وقرى منطقة «الفردان»، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 44.44%.

والتقى محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة، عدداً من المواطنين والمزارعين، الذين أشادوا بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي أهداه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمزارعين لحماية زراعاتهم، فيما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من مديرية الري، لسرعة الإنجاز في حجم الأعمال، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 38%.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري، إن إجمالي الترع التي يتم تبطينها بمحافظة الإسماعيلية، يبلغ 11 مشروعاً، بإجمالي اعتمادات مالية 223 مليون جنيه، مشيراً إلى أن إجمالي أطوال الترع يبلغ 57 كيلومتراً، ومن المقرر أن يتم انتهاء العمل بها قبل حلول شهر سبتمبر المقبل.