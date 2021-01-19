القصة الكاملة لقتل ابن والده بمساعدة نسيبه بسبب خلافات عائلية بالشرقية

يومان مرّا ولا أثر أو خبر عن الرجل الخمسيني الذي يقطن بمركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية، الأمر الذي أدى إلى تسرب الشك إلى عقل ابنته، لتعود بذاكرتها إلى الخلف في محاولة لربط الأحداث المتتالية التي سبقت اختفاء والدها، فلم تجد إلا خلافات عائلية بين شقيقها ووالده، لتقرر إبلاغ الشرطة.

وكشفت التحريات أن سلسلة من الخلافات العائلية، تطورت حدتها إلى التعدي بالأيدي بين الابن ووالده، لتؤدي في النهاية إلى وقوع جريمة قتل كان ضحيتها الأب الخمسيني، الذي لقي مصرعه على يد نجله و زوج ابنته، عقب استدراجه وقتله، انتقاما منه بعد تبييتهما النية لإزهاق روحه والتخلص منه ودفنه في محاولة لإخفاء جريمتهما.

استدراج ثم قتل

وداخل إحدى الزراعات في قرية بحر البقر، كُتبت نهاية المجني عليه عقب استدراجه إلى المكان، حيث قام المتهمان وأحدهما يُدعى «حسن ح» 25 عاما، عامل باليومية، نجل الضحية، والآخر «ع م»، 53 عاما، تاجر، زوج شقيقة المتهم، حيث أوهم الأخير الرجل الخمسيني بضرورة مقابلتهما للتحدث حول أمر ما، وبمجرد حضوره انهال عليه الجناة بالضرب باستخدام عصا خشبية غليظة، أحدثت إصابات بالغة ونزيفا داخليا وجروحا عميقة في جسد المجني عليه، ليلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة قبل أن يسقط جثة هامدة متأثرا بإصاباته المتعددة، وما إن تأكد المتهمان من وفاة الرجل حتى قاما بتجهيز حفرة صغيرة في وسط الزراعات لدفن الجثة والتخلص منها، ليعود كل منهما إلى منزله وكأن شيئا لم يكن.

الإبلاغ عن المتهمين وضبطهما

تعود بداية الواقعة، بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الحسينية بالشرقية، تقدمت به سيدة تتهم فيه زوجها وشقيقها بقتل والدها «حسيني. ح» صاحب الـ54 عاما، ويعمل بائعا، عقب يومين من فقد أثره، لتتحرك على أثرها قوة أمنية مكونة من رجال المباحث.

وبعد إجراء التحريات تم ضبط المتهمين اللذين أقرّا بارتكاب الواقعة عقب مواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، ليتم إحالتهما في وقت سابق إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبسهما على ذمة التحقيقات، لتقرر نيابة شمال الزقازيق مؤخرا إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق في انتظار تحديد جلسة لمحاكمتهما.