مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15-1-2021 في مصر
كتب:
الوطن
12:00 ص | الجمعة 15 يناير 2021
مواقيت الصلاة
بفرق دقائق بين محافظة وأخري، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم الجمعة 15 يناير، وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في الغربية
أذان الفجر: 05:22
أذان الظهر: 12:05
أذان العصر: 02:57
أذان المغرب 05:17
أذان العشاء: 06:39
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
أذان الفجر: 05:21
أذان الظهر: 12:04
أذان العصر: 02:58
أذان المغرب 05:17
أذان العشاء: 06:39
مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج
أذان الفجر: 05:15
أذان الظهر: 12:02
أذان العصر: 03:02
أذان المغرب 05:23
أذان العشاء: 06:42
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف
أذان الفجر: 05:20
أذان الظهر: 12:05
أذان العصر: 03:00
أذان المغرب 05:20
أذان العشاء: 06:41
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
أذان الفجر: 05:27
أذان الظهر: 12:10
أذان العصر: 03:01
أذان المغرب: 05:20
أذان العشاء: 06:43
مواقيت الصلاة اليوم في طنطا
أذان الفجر: 05:22
أذان الظهر: 12:05
أذان العصر: 02:57
أذان المغرب 05:17
أذان العشاء: 06:39
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة
أذان الفجر: 05:21
أذان الظهر: 12:04
أذان العصر: 02:55
أذان المغرب 05:15
أذان العشاء: 06:37
مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:02
أذان العصر: 02:55
أذان المغرب 05:14
أذان العشاء: 06:36
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط
أذان الفجر: 05:17
أذان الظهر: 12:05
أذان العصر: 03:03
أذان المغرب 05:23
أذان العشاء: 06:43