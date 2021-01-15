مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15-1-2021 في مصر

بفرق دقائق بين محافظة وأخري، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم الجمعة 15 يناير، وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:58

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:02

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:00

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب: 05:20

أذان العشاء: 06:43

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء: 06:36

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:03

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء: 06:43