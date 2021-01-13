مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-1-2021 في مصر

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء العالم بمواقيت الصلاة بشكل يومي، لأداء فريضة الصلاة، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها نستعرض مواقيت الصلاة الخمس في مختلف المحافظات في مصر، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الأربعاء 13 يناير الحالي كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:40

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب 05:18

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب: 05:19

أذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء: 06:36

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:02

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء: 06:37