مراد مكرم عن تأدية دور متحرش: «المهم الرسالة من العمل»

يعد الفنان والإعلامي مراد مكرم، واحد من الفنانين المهتمين بالكثير من القضايا التي تخص المجتمع والرأي العام، ويحب دائما أن يقول وجهة نظره من خلال صفحته على «فيس بوك» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن ضمن هذه القضايا التي ناقشها أكثر من مرة، قضية التحرش، وآخر مشاركاته، كانت في ندوة عن التحرش أقيمت في الجامعة الأمريكية لمواجهة التحرش، وكانت تحمل عنوان تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش، هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟

وتواصلت «الوطن»، مع مراد مكرم لمعرفة رأيه في تلك الندوة، فقال إنها مهمة للغاية، لأنها تحاول أن تغير في سلوك البعض، مشيرا إلى أن لديه بعض التحفظات عن عنوان الندوة وهو ربط الإعلام بالسينما، بالرغم من أن الاثنين بعاد عن بعض.

وبخصوص توجيه هذه الندوة لطلاب الجامعة الأمريكية فقط، بالرغم من أنهم أكثر وعي من الآخرين، أكد أن الندوة موجهة للجميع، وأن طالب الجامعة الأمريكية يعرف طالب خارج الجامعة الأمريكية، ومستويات أخرى، فيبدأ بالتحدث معه ومن هنا يبدأ التغيير.

أما عن إمكانية قيامه بأحد الأدوار التي يلعب بها دور متحرش، أوضح أن ذلك الأمر صعب، وأنه لا يعرف إذا كان من الممكن أن يقبله أم يرفضه، لكنه سينظر إلى القصة، ومن المهم أن يكون المسلسل ذو رسالة ومؤثر ومفيد.

وبخصوص أعماله الفترة المقبلة، ومشاركته في السباق الرمضاني، قال إنه لا يشارك في السباق الرمضاني، لكنه يحضر لمسلسل خارج السباق مع شريف منير، ويحضر له في الوقت الحالي.

وعن غناؤه باللغة العربية، لفت إلى إنها تجربة جديدة وغريبة عليه، لأنه اعتاد على الغناء بالإنجليزية، لكنه انتهى من تسجيل الألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه، وأنه بالفعل طرح أغنيتان حتى الآن.

وكان مراد، افتتح شارع مؤخرا بأحد المدن الجديدة للأكل فقط، ومن المقرر أن يفتح مراد أكثر من شارع في أكثر من مدينة أخرى.