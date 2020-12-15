مراد مكرم يكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدته: رغبتها

كشف الإعلامي الفنان مراد مكرم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سبب عدم إقامة عزاء لوالدته.

وقال "مكرم": "بشكر كل من عزاني في أمي، بأي طريقة كانت، وأشكر زمايلي وأصدقائي اللي حطوا بوست عن وفاة أمي".

وأضاف مراد مكرم: "بعتذر عن عدم إقامة عزاء ولكن دي كانت رغبتها دايما.. من سنين وهي بتردد أنا عندي ولدين ومش عايزالهم بهدلة.. كانت خايفه علينا من الصدمة.. قسمت كل حاجتها على حياة عينها علشان ما نلوصش، كانت خايفه نختلف بعد ما ترحل".

وتابع الإعلامي: "كانت دايما تقولي أنا خايفة عليك أنت بالذات، كانت عارفه إني هتبهدل نفسيا من بعدها.. ما تقلقيش يا أمي، أنت ربيتي راجل، كام يوم وهصلب طولي وهشرفك.. أوعدك".

ونعى الإعلامي والفنان مراد مكرم عبر حسابه على "فيس بوك"، والدته التي توفيت صباح أول أمس الأحد.

وكتب مراد مكرم، قائلا: "كل حاجة حصلت زي ما هي عايزة بالضبط، كانت خايفة ما يتصلاش عليها علشان كورونا، اتصلى عليها، ما كانتش عايزة عزا.. ماعملناش عزا.. كانت عايزة تموت في سريرها.. ماتت في سريرها يوم واحد قبل نقلها للمستشفى.. سلام يا أمي، وأرجو إني ماكنش قصرت معاكي.. وأكون دايما عند حسن ظنك بيا وحسن تربيتك ليا أنا وأخويا، وإلى لقاء قريب".

وكان الفنان ومقدم البرامج مراد مكرم، قد وجه مؤخرا عددا من النصائح للأسرة المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مكرم، عبر حسابه على فيس بوك: "عزيزي الرجل أرجوك، أرجوك، أرجوك لو طلقت مراتك لأي سبب، ماتطلقش عيالك معاها، هما مالهمش ذنب في خلافتكم".

وشارك مراد مكرم، في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسلات "شبر مية" مع أحمد السعدني، ونجلاء بدر، و"ليالي أوجيني" مع ظافر عابدين، وأمينة خليل، وإنجي المقدم، و"فوق مستوى الشبهات" مع يسرا، وشيرين رضا.