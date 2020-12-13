عاجل.. وفاة والدة الفنان مراد مكرم

أعلن الإعلامي شريف مدكور، وفاة والدة الإعلامي والفنان مراد مكرم، صباح اليوم الأحد، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب مدكور، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله في وفاه والدة صديقي وحبيب قلبي العزيز مراد مكرم.. في الجنة إن شاء الله ربنا يصبرك يا مراد انت وكل الأسرة.. الرجاء الدعاء والصلاة".

وكان الفنان ومقدم البرامج مراد مكرم، قد وجه مؤخرًا عددا من النصائح للأسرة المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مكرم، عبر حسابه على فيس بوك: "عزيزي الرجل أرجوك، أرجوك، أرجوك لو طلقت مراتك لأي سبب، ماتطلقش عيالك معاها، هما مالهمش ذنب في خلافتكم".

وتابع: "بص، حتى لو كانت خانتك، شوف لدرجة إيه، برضه عيالك مالهمش ذنب، ما تقهرهمش، ما تحسسهمش باليتم و إنت عايش، كفاية عليهم ضغوط الحياة و إنت مش معاهم، ما تنتقمش من الأم بالولاد".

واستطرد: "راعي ربك فيهم، وحتى لو مظلوم هييجي اليوم اللي يعرفوا كل حاجة، ويا سيدي حتى لو ما جاش اليوم ده، أهي مكتوبالك عند ربنا اللي ما بيضعش عنده أي حق، أما بقي لو ظالم، فـ خلي بالك، ربك منتقم جبار زي ما هو غفور رحيم".

وشارك مراد مكرم، في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "شبر مية" مع أحمد السعدني، نجلاء بدر، ومسلسل "ليالي أوجيني" مع ظافر عابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، ومسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع يسرا، شيرين رضا.