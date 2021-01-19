استمرار حبس الأب المتهم بذبح طفله «أدهم» بالدقهلية إلى 24 يناير

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس الأب المتهم بذبح ابنه الطفل «أدهم»، البالغ من العمر 13 سنة، في قرية « طناح»، دائرة المركز، إلى جلسة 24 يناير الجاري، بعد توجيه اتهام للأب بقتل ابنه بمشرط طبي، وإلقاء جثته في أرض زراعية، وعاد إلي بيته والادعاء باختفاء الطفل.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة، بعد 3 أيام من البحث، إلى أن الطفل كان يستقل سيارة مع والده، رصدتها إحدى كاميرات المراقبة، رغم ادعاء الأب أنه لم يشاهد ابنه منذ أن أعطاه محفظته، التي طلب من والدته أن ترسلها له معه، كما رصدت الكاميرات دخول الأب إحدى الصيدليات على طريق «المنصورة – طناح»، وتبين أنه قام بشراء مشرط طبي ومناديل وقطن، وهي الأدوات التي استخدمها في ارتكاب جريمة ذبح الطفل.

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وبمواجهة المتهم «محمود ح. ع.» بتحريات المباحث والأدلة التي أثبتت أنه آخر من شاهد الطفل «أدهم»، أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقال إنه في يوم الواقعة طلب من زوجته أن ترسل له محفظته ومفاتيحه مع الطفل، وبعد ذلك اصطحب الطفل في سيارة مستأجرة، وتوقف بها أمام صيدلية، لشراء مشرط طبي وقطن ومناديل، وكان معه حبوب منومة، أعطاها للمجني عليه، حتى نام في المقعد الخلفي للسيارة، ثم توجه به إلى مكان العثور على جثته.

وأكد المتهم، في اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه نحر ابنه بالمشرط الطبي الذي اشتراه من الصيدلية، وألقاه في أرض زراعية علي الطريق الواصل بين قريتي «ديبو عوام» و«ميت عوام»، وبعد فترة عاد إلي البيت ليسأل أم الطفل عنه، ولماذا تأخر في العودة إلى البيت، مدعياً أنه سأل عنه في صالة الألعاب الرياضية «الجيم» الذي يلعب به، ولم يجده هناك.

وأفصح المتهم لزوجته عن أنه غير مطمئن عن غياب «أدهم» عن البيت، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» ما يفيد بتغيب ابنه، مطالباً أهالي القرية بأن كل من يعرف مكانه يرشدهم عنه، وخرج من البيت مدعياً أنه سيبحث عنه، وعاد في الفجر ليؤكد لزوجته أنه لم يعثر على أي أثر للطفل.

وفي صباح يوم 14 يناير، تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من بعض الأهالي بالعثور على جثة مجهولة في قطعة أرض زراعية موازية للطريق الفرعي «المنصورة - طناح»، أمام قرية «ديبو عوام»، دائرة المركز.

وبعد التعرف على جثة الطفل، وسؤال والد الطفل في محضر الشرطة، قرر خروج ابنه من المنزل، في اليوم السابق، متوجهاً إلى صالة جيم بذات القرية، ولم يعد، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن تغيب الطفل، لقيامه بالبحث عنه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 591 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة بما توصلت إليه التحريات بارتكاب الأب جريمة قتل ابنه، وبعدما تكشفت خيوط القضية، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات بمحكمة المنصورة، اليوم الثلاثاء، أمر باستمرار حبسه حتى جلسة 24 يناير الجاري.