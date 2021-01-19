تشغيل أجهزة التنفس الصناعي بحميات دسوق لخدمة مصابي كورونا (صور)

أعلن الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق، في محافظة كفر الشيخ، عن دعم وزارة الصحة والسكان للمستشفى بعدد من أجهزة التنفس الصناعي، بهدف تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى، وخاصةً المصابين بفيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المرضى بالمستشفى.

وقال مدير مستشفى حميات دسوق إنه جرى ‏تشغيل أجهزة التنفس الصناعي، التي تم توريدها من وزارة الصحة، في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خليفة، اخصائي العناية المركزة والقلب، وبمشاركة طاقم العمل من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال.

وأضاف مدير المستشفى أن العمال يقومون بدور كبير في مجابهة جائحة كورونا، معتبراً أنهم أساس كل العمل، ولولاهم ما كان الدعم من القيادات المعنية، مقدماً لهم كامل الشكر والامتنان على حماسهم وتفانيهم في خدمة المرضى وحسن معاملتهم.

كما قدم «شومان» الشكر إلى مسئولي وزارة الصحة، وعلى رأسهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وجميع إدارات الشئون الصحية، وإلى محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مدينة دسوق، على الدعم والمساندة.

وأكد مدير مستشفى حميات دسوق أنه «لن يوقفنا شيء عن خدمة أهلنا، وتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام، وأننا نحتسب عملنا خالصاً لوجه الله»، متمنياً أن يكون سبباً في تخفيف آلام المرضى ورفع معاناتهم.

وتعرض مدير مستشفى حميات دسوق واثنان من أفراد الأمن بالمستشفى للاعتداء من قبل أقارب أحد المصابين بفيروس كورونا، قبل أيام، وجرى استدعاؤه من النيابة العامة لسؤاله عما حدث، حيث أكد أن ذوي المريض اعتدوا عليه وعلى فردي أمن، على الرغم من حجز المريض بقسم العزل، وإنهاء إجراءات تحويله إلى مستشفى قلين، لاحتياجه إلى رعاية مركزة بها أجهزة تنفس صناعي.