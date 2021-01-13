التحقيق في اعتداء أهالي مريض بكورونا على مدير حميات دسوق وفرديّ أمن

فوجئ الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق، بتجمهر عدد من المواطنين، بقسم الاستقبال، أثناء مروره بالأقسام لتفقد الحالة، وبعد أن توجه إليهم اعتدى بعض المتجمهرين عليه وعلى فرديّ أمن، على خلفية منعهم من زيارة مريض مُصاب بكورونا.

دقائق من الشد والجذب، انتهت بالاعتداء على مدير المستشفى وفردي أمن، ليرسل الأول استغاثة عاجلة لقسم شرطة دسوق، لتنتقل قوة شرطية للمستشفى وتتحفظ على بعضهم.

وأمر المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، بفتح تحقيق في واقعة التجمهر، والاعتداء على مدير مستشفى حميات دسوق، وفردي أمن بالمستشفى، وقرر طلب كل من الدكتور شومان ربيع شومان، مدير مستشفى حميات دسوق، للاستماع لأقواله حول واقعة التعدي عليه، وفردي الأمن بالمستشفى، وكيفية حدوث ذلك.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من المقدم حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بوصول إشارة من شرطة النجدة، باستغاثة مدير مستشفى حميات دسوق، بالتعدي عليه من قبل بعض الأشخاص، مرافقين لمريض بفيروس كورونا.

انتقلت قوة من الشرطة، برئاسة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث قسم دسوق، إلى مستشفى حميات دسوق، و تبين تواجد عددا من مرافقي مريض بفيروس كورونا خارج المستشفى، وطلبوا الدخول للاطمئنان على المريض، فرفض أفراد الأمن دخولهم، لمنع انتشار العدوى.

وتبين من التحقيقات المبدئية أن مستشفى حميات دسوق، مخصص فيه قسما للعزل الصحي لمرضى كورونا، بجانب تخصيصه للكشف الطبي على مرضى الفيروس، ووفقا لذلك منع مدير المستشفى دخول مرافقي أحد المرضى، بسبب العزل الصحي، بالرغم من التعامل مع الحالة طبيا داخل استقبال المستشفى.

وتبين اعتداء كل من«ع.ف»، و«م.ف»، يقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، على مدير المستشفى، وفردي الأمن، وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتمها قررا أنهما كانا في حالة قلق على مريضهم المصاب بفيروس كورونا، ومدير المستشفى كان يرفض دخولهما للإطمئنان عليه في العزل الصحي.

وبسؤال مدير المستشفى الدكتور شومان ربيع شومان، أفاد بعدم وجود أماكن في قسم العزل الصحي بالمستشفى، نظراً لاحتياج مريض كورونا إلى عناية مركزة مع متابعة من أخصائي أمراض قلب، ما يستدعى تحويله إلى مستشفى آخر للعلاج فيه، وأنهم أرادوا الدخول للإطمئنان عليه.

وأكد مدير المستشفى، أنه وفقا لذلك كان يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحويله إلى مستشفى دسوق العام، بعدما تبين عدم وجود مكان متاح ب مستشفى قلين المركزي لمريض كورونا، وفوجئ بتعدي ذوي المريض عليه واقتحامهم أبواب المستشفى ظنا منهم بوجود أماكن في العزل الصحي بالمستشفى.

حرر عن ذلك المحضر رقم 463 لسنة 2021 جنح مركز شرطة دسوق، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة.