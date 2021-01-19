أمطار متوسطة متواصلة بالإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

واصلت الأمطار هطولها على مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ما بين متوسطة وخفيفة، مع استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع النوة الحالية، مشيراً إلى أنه تم تكليف جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظياً على مدار الساعة، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابع الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكسح التجمعات بمطلع كوبري سيدي جابر، وميدان فيكتور عمانويل، ومطلع كوبري العوايد، ومناطق متفرقة بنطاق حي شرق الإسكندرية.

وانتشرت السيارات المخصصة للتعامل مع تداعيات السيول، بالإضافة إلى 93 سيارة تابعة لشركة الصرف الصحي، في شوارع المدينة الساحلية، للتعامل السريع مع الأمطار، ومنع حدوث أي تجمعات للمياه في الشوارع، لضمان استمرار الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والجانبية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تفقد عدداً من البؤر الساخنة وأماكن تمركز السيارات التابعة للشركة، وذلك للتأكد من سحب المياه، ومنع أي تجمعات، خاصةً مع استمرار الطقس السيئ داخل المدينة الساحلية، وأضاف أنه تم التعامل السريع والفوري مع أماكن تجمعات المياه في الشوارع، ورفعها فور حدوثها.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى، منذ يوم الخميس الماضي، حيث تكون موجة التقلبات الجوية في ذروتها، بعدما واصلت الأمطار هطولها حتى مساء اليوم الثلاثاء، فيما انتشرت عربات الصرف الصحي في كافة الأحياء، لكسح المياه المتراكمة نتيجة شدة الأمطار.