40 مليون جنيه تكلفة تطوير طريق حماد موسى بمدينة الطور

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة طور سيناء.

وتفقد المحافظ اعمال تطوير طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.2 كيلو متر، و بتكلفة تصل إلى40 مليون جنيه، تنفيذ الذي جهاز تعمير سيناء.

وقال المحافظ إن تطوير الطريق سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات و المركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش الطور وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذى يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبورديس.

موضحًا بأنه جرى تصميم الطريق في إتجاهين، حارتين يمين و حارتين يسار ويتوسطهم جزيرة، و اثنان ممشى على جانبي الطريق.

ووجه المحافظ رئيس مدينة الطور أحمد عبد العظيم، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق تمهيدًا لافتتاحه في أعياد المحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة مدخل المركز التكنولوجي بديوان عام مدينة طور سيناء، والطريق والمشي أمام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تسهيلاً علي المواطنين وفي إطار تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى مدن المحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجولة الطريق الرابط بين حي النصر وحي الطور القديم، وطريق قرية الوادي الرابط بين طريق البيوت البدوية الجديدة وطريق وسط القرية الرئيسي، والطريق الرابط بين حي المنطقة الحرفية وحي الزهراء .

كما تفقد الطريق الواصل بين منطقة إسكان النصر إلي منطقة إسكان الطور القديمة والطريق بطول 500 متر يشمل محاور عرضية مؤدية للوحدات السكنية بمنطقة النصر ويصل الطريق حركة السير من إسكان النصر لمنطقة الإسكان بالطور القديمة ويخدم الطريق جميع المواطنين قاطني وحدات حي النصر ومنطقة الطور القديمة ويخفف الضغط عن الطريق الرئيسي بالمدينة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.