شروط وطريقة التقدم لفرص العمل والتدريب في البنك الأهلي المصري

يعلن البنك الأهلي المصري، وظائف وفرص للتدريب بين الحين والآخر، ويقدم البنك عبر الموقع الرسمي له طرق التقدم لفرص التدريب لخريجي عام 2021 التي تهدف لتأهيل الخريجين لهذا العام 2021 لسوق العمل، وخطوات التسجيل للحصول على وظيفة لحديثي التخرج في البنك الأهلي، وتستعرض «الوطن» التفاصيل والشروط على النحو التالي:

برنامج تدريب الخريجين عام 2021 في البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي برنامج تدريب الخريجين لطلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة، ويشترط البنك في المتقدمين التالي:

أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

التخصصات المطلوبة هي تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية»، وإدارة أعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق»، اقتصاد وعلوم سياسية، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات، حقوق.

أن تكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقًا للجدول الآتي:

ومدة التدريب 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.

ويمكن التقديم لبرنامج اتدريب الخريجين 2021 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، والضغط على خانة وظائف ثم برنامج تدريب الخريجين 2021 واتباع خطوات التسجيل.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة بطاقة الرقم القومي، إثبات قيد/ بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

وظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي

واشترط البنك للتقدم إلى الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج مايلي:

أن يكون الخريجون من طلاب الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية، بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أو مايعادلها.

ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

ألا تزيد سن المتقدم على 28 عاما.

أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

والكليات والتخصصات المطلوبة هي تجارة وما يعادلها، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات، حقوق

ويمكن التقدم لوظائف حديثي التخرج الشاغرة في البنك الأهلي المصري من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، والضغط على خانة وظائف ثم حديثي التخرج واستكمال خطوات التقدم الخاصة بملء البيانات المطلوبة.