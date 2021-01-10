برنامج تدريب لخريجي عام 2021 من البنك الأهلي.. اعرف الشروط والأوراق

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن برنامج تدريب الخريجين لعام 2021، والذي يهدف إلى تأهيل وإعداد الخريجين الجدد لعام 2021 للعمل بالمجال المصرفي، إذ يستهدف طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل البرنامج والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم وخطوات التقديم على الموقع الإلكتروني للبنك على النحو التالي:

شروط التقدم لبرنامج تدريب الخريجين عام 2021

1. أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

2. الكليات والتخصصات المطلوبة:

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

3. أن تكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.

4. مدة التدريب 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.

5. ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقًا للجدول الآتي:

الأوراق المطلوبة للتقدم لبرنامج تدريب الخريجين 2021

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. إثبات قيد/ بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

خطوات التقدم لبرنامج تدريب الخريجين 2021

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على كلمة وظائف أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على «برنامج خريجي 2021» ، ثم اضغط على «قدم طلبك الآن».

- اقرأ الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف ثم اضغط على «أقبل بالشروط والأحكام».

- بعد ذلك أدخل رقمك القومي، ورقم الهاتف المنزلي ورقم الموبايل، ويراعى إدخاله بشكل صحيح، إذ ستكون تحديثات طلب التقديم الخاصة بك على هذا الرقم، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، واضغط على «قدم طلبك».

- بعد ذلك يتطلب إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل الاسم رباعيًا والحالة الاجتماعية والجنسية، وعنوانك بالتفصيل، وتحميل صورة شخصية لا يزيد حجمها على 1 ميجا.

- يطلب منك البنك إدخال بعض البيانات المتعلقة بدرجاتك العلمية مثل اللغات والجامعات والدورات التدريبية وسنة التخرج، ثم بعض المعلومات المتعلقة بسياسة الأقارب في البنك، ثم الانتهاء من عملية التسجيل والضغط على «حفظ».