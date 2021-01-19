«خيري» شبيه محمد منير: أنا أصلي مش تقليد.. فيديو

ظهر الفنان خيري منير شبيه الفنان محمد منير الكينج، فى لقاء عبر برنامج انسايدر بقناة دبي، للحديث عن التشابه الكبير بينه وبين الفنان الكبير.

قال خيري فى اللقاء، إنه لم يتعمد مطلقا أن يكون شبيه لمنير، إنما الله خلقهم بشبه بعضهم البعض، وأنه تأثر بمحمد منير مثلما تأثر الجميع به، خاصة حركات أيده اثناء كانت لها شبيعة كبيرة في بداية الألفية الثالثة.

وأشار شبيه «منير»، إلى أنه يعمل مطربا منذ سنوات، ولم يفكر مطلقا أن يعتمد فى نجاحه على منير، لأن كل شخص فيهم لديه طابع مختلف عن الثاني.

شبيه محمد منير: قابلته مرة واحدة ولم نتحدث عن الشكل

وكشف خيري، أن اسمه الحقيقي، خيري السيد محمد، وليس خيري منير، مشيرا إلى انه التقى بمحمد منير مرة واحدة، ولم يتحدث معه مطلقا عن الشبه بينهما.

جدير بالذكر أن الفنان محمد منير، يعمل حاليا على طرح أغنيات البومه الجديد باب الجمال ومنه طرح مؤخرا اغنية «فينك يا حبيبي»، لتكون الأغنية الثانية بعد «باب الجمال» التي طرحت منذ أسبوع وحققت مايقرب من 2 مليون مشاهدة.

وتعتبر الأغنية الجديدة، من الأغاني التي يعيد «الكينج» تقديمها وإحيائها من جديد ضمن مشروع بدأه منذ سنوات طويلة، فالأغنية واحدة من أشهر أغاني المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، وكان لقبه «ملك موسيقى البلوز المصري».

وصدرت هذه الأغنية في ألبومه «كفاية بعاد» من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس.

ألبوم الفنان محمد منير «باب الجمال» يضم 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و«أنا رايق» كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و«ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.