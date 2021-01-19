محافظ الفيوم يتفقد أعمال المحور المروري الجديد أعلى بحر «دار الرماد»

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه، الدكتور محمد عماد، مساء اليوم الثلاثاء، الأعمال الخاصة بتغطية بحر «دار الرماد»، في مدينة الفيوم، لإنشاء محور مروري جديد، يربط شارع «النبوي المهندس» بشارع «جمال عبد الناصر»، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

يأتي ذلك للمساهمة في التخلص من الاختناقات المرورية، وتسيير حركة السير بسهولة ويُسر في منطقة «المسلة» وشارع «النبوي المهندس»، خصوصا أنّ هذه المنطقة تشهد أزمة مرورية حادة في أوقات الذروة، عند خروج الموظفين والطلاب أيام الدراسة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد، كمحور مروري هام، واستمع إلى شرحٍ وافٍ من المهندس القائم على تنفيذ المشروع، حول طبيعة الأعمال ومراحل التنفيذ، موجهاً بضرورة وضع ساتر معدني على جانبي الأعمال الجاري تنفيذها، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكشف المتحدث باسم محافظة الفيوم عن أنّ المحافظ وجه المسئولين عن تنفيذ المشروع بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية، وفقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة، موضحاً أنّ أعمال تغطية بحر دار الرماد، تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد، وصولاً لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى كيلومتر، وعرض 24 متراً، فضلاً عن رصف 2500 متر، امتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، أحد أهم ميادين المحافظة.

كما لفت إلى أن محافظ الفيوم وجه المقاول المسئول عن تنفيذ الأعمال، بعمل لافتة معدنية كبيرة الحجم، يتم وضعها عند بداية المشروع، تحمل شكل المحور المروري الجديد، ومدة تنفيذ المشروع، ومراحل التنفيذ، لافتاً إلى أنه تم توفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال من اعتمادات العام المالي الحالي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.