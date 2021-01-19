محافظ الفيوم يتفقد أعمال المحور المروري الجديد أعلى بحر «دار الرماد»
"الأنصاري" يوجه بوضع ساتر معدني حفاظاً على سلامة المواطنين
كتب:
أسماء أبو السعود
10:37 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تغطية بحر دار الرماد لإنشاء محور مروري جديد
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه، الدكتور محمد عماد، مساء اليوم الثلاثاء، الأعمال الخاصة بتغطية بحر «دار الرماد»، في مدينة الفيوم، لإنشاء محور مروري جديد، يربط شارع «النبوي المهندس» بشارع «جمال عبد الناصر»، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
يأتي ذلك للمساهمة في التخلص من الاختناقات المرورية، وتسيير حركة السير بسهولة ويُسر في منطقة «المسلة» وشارع «النبوي المهندس»، خصوصا أنّ هذه المنطقة تشهد أزمة مرورية حادة في أوقات الذروة، عند خروج الموظفين والطلاب أيام الدراسة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد، كمحور مروري هام، واستمع إلى شرحٍ وافٍ من المهندس القائم على تنفيذ المشروع، حول طبيعة الأعمال ومراحل التنفيذ، موجهاً بضرورة وضع ساتر معدني على جانبي الأعمال الجاري تنفيذها، حفاظاً على سلامة المواطنين.
وكشف المتحدث باسم محافظة الفيوم عن أنّ المحافظ وجه المسئولين عن تنفيذ المشروع بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية، وفقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة، موضحاً أنّ أعمال تغطية بحر دار الرماد، تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد، وصولاً لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى كيلومتر، وعرض 24 متراً، فضلاً عن رصف 2500 متر، امتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية في ميدان المسلة، أحد أهم ميادين المحافظة.
كما لفت إلى أن محافظ الفيوم وجه المقاول المسئول عن تنفيذ الأعمال، بعمل لافتة معدنية كبيرة الحجم، يتم وضعها عند بداية المشروع، تحمل شكل المحور المروري الجديد، ومدة تنفيذ المشروع، ومراحل التنفيذ، لافتاً إلى أنه تم توفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال من اعتمادات العام المالي الحالي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.