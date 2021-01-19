لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات.. وظائف شاغرة في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، عبر الصفحة الخاصة به على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته لـ وظائف شاغرة بفروع البنك الموجوده في مصر، للخريجين من كليات تجارة وما يعادلها، من شهادات للتعليم المتوسط وفوق المتوسط، للعمل في وظائف دعم فني وتخطيط وإدارة منتجات تطوير الأعمال، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة للتقديم لها، كالتالي:

مسئوليات الوظائف المطلوبة

- دعم وتوفير التنسيق التجاري لفريق المبيعات المتعلق بالمنتج في شبكة الفروع.

- تخصيص الميزانية للمنتج وإعداد متطلبات المنتج، سواء في مرحلة إنشاء المنتج أو في مرحلة ضبطه.

- ضمان إدارة قيمة العملاء من رعاية العملاء وبيع متقاطع.

- إعداد خطة تعليم الموظفين للمنتجات والخدمات الجديدة وتقديم دعم الخبراء في تدريب الموظفين.

- وضع هيكل الأسعار والسياسة للمنتجات والخدمات بناء على تحليل القيمة الربحية، لمراقبة تباينات العناصر المتغيرة للأسعار باستمرار وضمان التنفيذ والتحديث ذي الصلة.

- تطوير اللوائح الداخلية المتعلقة بالمنتجات والخدمات وتصميم العقود ذات الصلة ووثائق المبيعات وكتيبات العميل بالتنسيق مع الإدارة القانونية وإدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

- دعم تطورات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات من خلال إعداد متطلبات العمل والمشاركة في اختبارات قبول المستخدم.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المنتجات المصرفية للأفراد.

- أن يكون المتقدم للوظائف على درايه كامله بمهارات الاتصال والتفاوض مع الأطراف المختلفة.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيد تحدثا وكتابة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات عرض جيدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات تحليلية قوية.

وعلى الراغب في التقديم للوظائف المتاحة، يمكن إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم على الميل الخاص ببنك القاهرة على موقع التوظيف «لينك إن».