محافظ الفيوم يُخصص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة

استعرض أهالي قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدداً من مطالبهم واحتياجاتهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الطب البيطري، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استكمال قرى الظهير الصحراوي، وغيرها من القطاعات الخدمية التي تتصل بمطالب المواطنين في مختلف قرى المركز، وذلك أمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ومن جهته، إستعرض محافظ الفيوم بعضاً من مشاريع المحافظة المقترحة ضمن الخطة رداً على ما تم إستعراضه من مطالب لمواطني قرى ومركز يوسف الصديق، موضحًا أنّ مشروعات الصرف الصحي سيحدث فيها طفرة كبيرة خلال الـ 5 سنوات القادمة خدمة المواطنين، لافتًا إلى أنّه تم البدء بالفعل في الكثير من المشروعات العالقة للصرف الصحي.

وبشأن خدمات ذوي الهمم وجه المحافظ بملائمة أي مشروع جديد أو يتم تطويره مع ذوي الهمم.

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ خطط التطوير تهتم بالمشروعات التي لها تأثير إيجابي على المواطنين ويستفيد منها شريحة كبيرة، وبشأن قرية النزلة، أوضح المحافظ أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة.

وبشأن قرى الظهير الصحراوي، لفت المحافظ إلى أنها تأخذ أهمية قصوى لدى الدولة لتطويرها ومدها بالخدمات، مشيراً إلى عقد عدد من الاجتماعات بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير وإقامة عدد من المشروعات لأهالي تلك القرى.

وجاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الأول الذي نظمه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها في خطط التطوير المزمع تنفيذها.

وعُقد اللقاء في مركز شباب شريف والي بيوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في وزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.