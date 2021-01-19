محافظ الفيوم يُخصص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة
أهالي يوسف الصديق يستعرضون مطالبهم واحتياجاتهم أمام "الأنصاري"
كتب:
أسماء أبو السعود
10:56 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
محافظ الفيوم يُخصص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة
استعرض أهالي قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدداً من مطالبهم واحتياجاتهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الطب البيطري، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استكمال قرى الظهير الصحراوي، وغيرها من القطاعات الخدمية التي تتصل بمطالب المواطنين في مختلف قرى المركز، وذلك أمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
ومن جهته، إستعرض محافظ الفيوم بعضاً من مشاريع المحافظة المقترحة ضمن الخطة رداً على ما تم إستعراضه من مطالب لمواطني قرى ومركز يوسف الصديق، موضحًا أنّ مشروعات الصرف الصحي سيحدث فيها طفرة كبيرة خلال الـ 5 سنوات القادمة خدمة المواطنين، لافتًا إلى أنّه تم البدء بالفعل في الكثير من المشروعات العالقة للصرف الصحي.
وبشأن خدمات ذوي الهمم وجه المحافظ بملائمة أي مشروع جديد أو يتم تطويره مع ذوي الهمم.
وأضاف محافظ الفيوم، أنّ خطط التطوير تهتم بالمشروعات التي لها تأثير إيجابي على المواطنين ويستفيد منها شريحة كبيرة، وبشأن قرية النزلة، أوضح المحافظ أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة.
وبشأن قرى الظهير الصحراوي، لفت المحافظ إلى أنها تأخذ أهمية قصوى لدى الدولة لتطويرها ومدها بالخدمات، مشيراً إلى عقد عدد من الاجتماعات بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير وإقامة عدد من المشروعات لأهالي تلك القرى.
وجاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الأول الذي نظمه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها في خطط التطوير المزمع تنفيذها.
وعُقد اللقاء في مركز شباب شريف والي بيوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في وزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.