«أميك»: مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 26.6% خلال 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات بمختلف انواعها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام المنصرم 2020، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام 2019.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات خلال 2020 بنسبة 26.61% بمبيعات 204035 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي بلغت 161154 مركبة، فيما أوضح التقرير ارتفاع في معدل مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 31% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 147581 وحدة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 112931 وحدة.

وأشار، إلى أرتفاع في معدل مبيعات مركبات «التوبيس» خلال 2020 بنسبة 36.5% بمبيعات 23966 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 17562 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» ارتفاعًا خلال العام 2020 بنسبة 6% بمبيعات وصلت إلى 32488 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 30661 مركبة .

جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، أصدر المركز تقريره الخاص بمعدل مبيعات السيارات، وأوضح ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «شيفروليه» خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 35893 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 20%، وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%، فيما سجلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية «نيسان» الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 16264 مركبة بنسبة تسويقية 9% خلال 2020، وسجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 177514 مركبة بنسبة 12%، كما سجلت العلامة التجارية «هيونداي» انخفاضًا في معدل مبيعات والذي وصل خلال 2020 إلى 15035 مركبة بنسبة تسويقية 8.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 15121 مركبة بنسبة 10.5%، وسجلت بذلك الترتيب الرابع ضمن القائمة.