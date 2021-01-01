«أميك»: 48% نموا في مبيعات السيارات خلال نوفمبر الماضي

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، التقرير الخاص بشهر نوفمبر الماضي لرصد مبيعات السيارات بمختلف أنواعها داخل السوق المحلي المصري والتي ارتفع معدلها بنسبة 48.19% بمبيعات 26134 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال شهر نوفمبر من العام 2019، حيث بلغت المبيعات 17635 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال نوفمبر 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال شهر نوفمبر 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 12321 وحدة، كما سجّل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس» ارتفاعًا في مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 بمبيعات 2113 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1968 مركبة، فيما أرتفع معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» خلال نوفمبر 2020 بنسبة 4.2% بمبيعات 3485 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 3346 مركبة.

جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، أصدر المركز تقريره الخاص بمعدل مبيعات السيارات، وأوضح ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «شيفروليه» خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 35893 مركبة، بنسبة تسويقية وصلت إلى 20%، وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجّلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%، فيما سجّلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجّلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية «نيسان» الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 16264 مركبة بنسبة تسويقية 9% خلال 2020، وسجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 177514 مركبة بنسبة 12%، كما سجلت العلامة التجارية «هيونداي» انخفاضًا في معدل مبيعات والذي وصل خلال 2020 إلى 15035 مركبة بنسبة تسويقية 8.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 15121 مركبة بنسبة 10.5%، وسجلت بذلك الترتيب الرابع ضمن القائمة.