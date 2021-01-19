فحص 1750 سيدة في مبادرة العناية بالأم والجنين بجنوب سيناء

استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، أعداداً كبيرة من السيدات الحوامل، للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه جرى الكشف على 1750 سيدة، منذ انطلاق أعمال المبادرة في 20 يوليو الماضي، حتي الآن، وذلك لمتابعة صحة السيدات الحوامل، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين في كافة مدن المحافظة، مشيراً إلى أنه جرى تدريب الفرق الطبية للمشاركة في أعمال تلك المبادرة التي توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل، ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل وخلال فترة ما بعد الحمل، من خلال 13 وحدة ومركز طبي بكافة مدن المحافظة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وفيروس (B)، ومرض الزهري، والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، وتوفير كافة التحاليل والفحوصات المتكاملة، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل وأثناء وبعد الولادة.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم والمولود، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة.

وقال إن المبادرة تقدم الخدمات بالوحدات الصحية في أبوصويرة، ورأس مسلة، والمركز الحضري برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، والمركز الطبي بتوشكى، والوحدات الصحية بالجبيل والوادي في مدينة طور سيناء، والوحدة الصحية بالطرفة في سانت كاترين، والمركز الطبي بالرويسات في مدينة شرم الشيخ، والوحدة الصحية بالعصلة في مدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع.