ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم: عيار 21 بـ806 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 19 يناير الجاري، في محال الصاغة، وذلك بعد أن شهدت اسقرارا في بداية تعاملات صباح اليوم.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت خلال العام الماضي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقدم «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحال الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 919 و921 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 804 و806 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 689 و691 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 6432 إلى 6448 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 914456 و916448 جنيها.

أسعار الذهب في سوق المال اليوم

وسجل عيار جرام الذهب عيار 21 اليوم 930.42 جنيها و 59.22 دولار، وسجل عيار 21 اليوم 814.13 جنيها و 51.81 جنيها، وسجل عيار 18 اليوم 697.82 جنيها و 44.41 جنيها.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة صناعة الذهب، وفقًا لأحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، الأمر الذي يعكس تاريخ مصر الحضاري في تلك الصناعة، مما يعيد الرونق الحرفية الدقيقة.