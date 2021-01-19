الذهب يبدأ في الارتفاع قبل 24 ساعة من تنصيب بايدن

بدأت البورصات العالمية تعاملاتها اليومية وقبيل 24 ساعة من تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدان مسجلة استقرارا في أسعار الذهب بعدما سجّل أمس 5 جنيهات ارتفاعا مفاجئا في سعر الجرام.

جاء ارتفاع الذهب بشكل مفاجئ أمس عقب تراجعات استمرت 45 يوما مدعومة تحور فيروس كورونا وعدم جدوى بعض اللقاحات على كبار السن والأمراض المزمنة، فضلا عن لجوء عدد كبيرمن المستثمرين في المعدن النفيس اللجوء إليه للتحوط به كملاذ آمن ضد الأزمات والتقلبات العالمية.

وارتفع الذهب مدعوما بارتفاع سعر الأوقية عالميا لمستوى 1833 دولار.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد كشف عن خطته المقترحة لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.

ويهدف الحزم التحفيز ية أن المساهمة في تسارع التضخم، الأمر الذي يدفع المستثمرين لشراء الذهب للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

أسعار الذهب محليا

سجّل عيار 24 نحو 928 جنيها مقابل 928 جنيها، وذلك فى بداية التعاملات اليومية ليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وكان عيار 24 قد سجل نحو 923 جنيها أمس الاثنين 18 يناير 2021.

فيما سجل عيار 21 في تعاملات اليوم الثلاثاء 19يناير 2021 نحو 812 جنيها، فيما بيع عيار 18 بـ 696 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ 6 آلاف و499 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار المشغولات الذهبية بدأت بارتفاع مفاجئ عقب تراجعات استمرت أكثر من 45 يوما، مدعومة بارتفاعات الأسواق العالمية.

وتوقع السكرتير العام للشعبة، استمرار أسعار المشغولات الذهبية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة عن الحزم التحفزية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب ماضية في الارتفاع في ظل الموقف والأجواء الضبابية قبيل تنصيب جو بايدان الأيام المتبقية من الشهر الجاري.