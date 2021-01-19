أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر

في مستهل معاملات الصباحية في البورصات العالمية، استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الحالي عند نفس نقطة إغلاق أمس، ليصبح بذلك مستقرا لمدة 4 أيام متتالية، منذ الجمعة الماضي، الأمر الذي أرجعه خبراء الاقتصاد إلى تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي وعد بطرح عدد من الأفكار التي من شأنها أن تحفز الاقتصاد الأمريكي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، ما رفع آمال المستثمرين نحو الاتجاه لسندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لتقرير نشر بموقع «سكاي نيوز».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 914 و917 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيه.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6400 و6416 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 914286 و916571 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28434 و28505 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في سوق المال اليوم الثلاثاء

وعلى العكس تمامًا شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا طفيفا في أسواق المال وتداولات الأوراق المالية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الحالي، 928.36 جنيه مقابل 921.83 جنيه في معاملات أمس، و59.17 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال اليوم 812.33 جنيه، مقابل 806.62 جنيه صباح أمس، و51.77 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 696.28 جنيه، مقابل 691.39 جنيه أمس و44.38 دولار أمريكي.

مدينة لصناعة الذهب على أرض مصرية

توفير الموارد المالية لإنشاء مدينة صناعة الذهب وفقًا لأحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، توجيه سابق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس تاريخ مصر الحضاري في تلك الصناعة، ما يعيد الرونق للصناعة الحرفية الدقيقة.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فبدعم منظومة صناعة الذهب في مصر عبر بناء مدينة خاصة بصناعة الذهب بمنطقة العبور، ستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.

وتضم المدينة معرضًا دائما طوال العام، مختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، خاصة بعد الانتهاء من الدراسة التي تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.