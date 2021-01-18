ارتفاع أسعار الذهب 0.5% والنفط يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% إلى 1836.29 دولار للأونصة، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 1809.90 دولار «أدنى مستوى له منذ 2 ديسمبر الماضي».

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتسجل 1836.80 دولار للأونصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء ارتفاع الذهب بالرغم من صعود الدولار الأمريكي، وسجلت العملة الأمريكية ذروتها في 4 أسابيع.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى «أكسي»، ستيفن إينس، إسوق الذهب ما زالت مدعوما نسبيا عند هذه المستويات.

وأوضح إينس، أن صعود الدولار يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى.

وأشار إينس، إلى أن التحفيز الأمريكي كبير للغاية، موضحا أنه سيتم الحصول على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلاهما جيد للذهب.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط، اليوم، وانهى الذهب الأسود موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر الماضي بفعل تخفيضات الإنتاج والطلب الصيني القوي.

وانخفض خام «برنت» بنسبة 0.5% إلى 54.79 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% ليسجل 52.15 دولار للبرميل.