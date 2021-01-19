الدموع تنهمر من عيني «بايدن» عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

انهمرت الدموع من عيني الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في كلمته الأخيرة عشية حفل التنصيب، في خطاب مؤثر تطرق فيه لأمور إنسانية تخصه.

ومنذ انطلاق كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب، عشية تنصيبه، وجه «بايدن» الشكر لمناصريه من مدينته ديلاوير، قبل الانتقال إلى واشنطن، ليبدأ بالبكاء، قائلا «إنها لحظات مؤثرة»، بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

وبعد حديثه عن رحلته الطويلة، وذكرياته من ديلاوير، أكد «بايدن» أنه أراد أن تكتب عبارة «ديلاوير» على قلبه بعد وفاته.

وقال الرئيس المنتخب، «في عائلتنا، القيم التي نتشاركها، الشخصية التي نسعى جاهدين من أجلها، الطريقة التي ننظر بها إلى العالم - كل هذا يأتى من البيت.. كل هذا يأتي من ولاية ديلاوير».

وفي نهاية الكلمة، دمعت عينا بايدن، عند استذكار ابنه الراحل «بو بايدن»، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يكون اليوم هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة عوضا عنه.

وقال بايدن وهو يصارع الدموع التي انهمرت من عينيه: «لدي شيء واحد أنا نادم عليه، وهو أنه كان عليّ أن أقدم ابني (بو) اليوم كرئيس للولايات المتحدة».

وكان «جوزيف روبينيت بو» ابن بايدن، سياسيا ومحاميا وضابطا في سلاح قاضي المحامي العام للجيش من ديلاوير، قبل وفاته بمرض السرطان عام 2015.

وكان «بو» الابن الأكبر لثلاثة أطفال من زواج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته الأولى نيليا هانتر بايدن، وشغل منصب المدعي العام رقم 44 لولاية ديلاوير وكان رائدا في الحرس الوطني لديلاوير.