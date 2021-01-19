حملات لرفع الإشغالات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

شنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة فارسكور برئاسة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وتنفيذ روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب، حيث تم تنفيذ حملة إنضباطية مسائية للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة بهذا الشأن وذلك بالمرور على المطاعم والقهاوي وذلك بتنفيذ إدارة الإشغالات برئاسة محمد رزق وأحمد قامش من رخص المحلات وقد تحرير محاضر بالمخالفات وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية.

و في سياق متصل شنت الوحدة المحلية حملة انضباطية مكبرة برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة النقيب طارق أنور و قد قامت الحملة بالمرور على قطاع جنوب بالإضافة على المرور والتشديد على اتباع كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بتنفيذ إدارة الإشغالات برئاسة محمد رزق وقد تحديد كافة المخالفات وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية.

هذا و قامت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينه فارسكور ونواب المدينة والقرى وبالتنسيق مع شرطه المرافق بحمله اشغالات مكبرة بنطاق المدينة وقرية الحورانى وميت الشيوخ بهدف عودة الانضباط للشارع وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فى إطار القانون.

هذا وقامت الوحدة المحلية بمركز و مدينة دمياط بإزالة جراجات وحجرات مخازن بطول 12متر وعرض 6 متر بشارع مدرسة الجلاء خلف مدرسة عمر مكرم بتنفيذ قسم الإشغالات برئاسة محمد رزق وقد تمت إزالة أسباب المخالفة.

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