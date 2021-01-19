«التنشيط السياحي» توزع هدايا تذكارية ودعائية للمشاركين في مونديال اليد

وزعت وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هدايا تذكارية ومواد دعائية، عن المقاصد السياحية والأثرية المصرية، على أعضاء الفرق المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، واستغلال هذا الحدث الهام للترويج للسياحة المصرية.

وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى قيام الهيئة بتقديم هدايا رمزية وتذكارية، تحمل شعار مصر، للفرق الرياضية المشاركة في البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للفرق، ترحيبا بهم على أرض مصر.

وأضاف أنه تم إرسال هذه الهدايا إلى الفندق الذي يقيمون به، مع اتباع كل الإجرءات الاحترازية المتبعة مع الفرق.

كما أكد على حرص الوزارة، على استغلال مثل هذه الأحداث والفعاليات، للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية، وإرسال صورة إيجابية عن مصر في الخارج، وعن قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى.

وفي سياق متصل، زار اليوم الثلاثاء، أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة اليد المشارك في هذه البطولة، منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد، لأعضاء الفرق المشاركة، وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

جدير بالذكر، أن أعضاء منتخبي سويسرا، واليابان لكرة اليد والمشاركين في البطولة كانوا زاروا منطقة آثار الهرم.