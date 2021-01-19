السياحة: إتجاه لمد مبادرة «شتى في مصر» حتى نهاية أبريل المقبل

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار ان هناك إتجاها لمد مبادرة «شتى في مصر» لمدة شهرين آخرين لتنتهي يوم 30 إبريل المقبل بدلا من نهاية شهر فبراير المقبل وفقا لما هو مقرر لها حاليا .

نسب الاصابات بكورونا ستتراجع بشكل كبير خلال شهرى مارس وإبريل المقبلين

وأرجعت المصادر في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك العديد من الأسباب التي تدعم هذا التوجه أهمها أن نسب الاصابات بكورونا ستتراجع بشكل كبير خلال شهرى مارس وإبريل المقبلين ما يتيح فرصة أكبر للمواطنين المصريين للسفر إلي المدن السياحية.

إضافة إلى وجود رغبة قوية من العاملين بالقطاع السياحي لمد المبادرة نظرا للتراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة من الخارج خلال الـ3 شهور الأولي من العام الحالي.

وأشارت المصادر إلي ان وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني ليست لديهم اية موانع في مد أمد تلك المبادرة لشهور أخري طالما كان هناك إقبالا من المواطنين وانتعاشة في الحركة السياحية، موضحة أن الوزارة لا تمانع في أن تمنح الفنادق المشاركة بالمبادرة شركات السياحة أسعارًا مميزة كي تشارك بقوة بالمبادرة وتقوم بعملية تسويق البرامج خلالها.

وأوضحت المصادر ان نسب إقبال المواطنين خلال الأيام الأولي لانطلاق المبادرة ليست علي القدر المطلوب الا انها متوقعة في ظل التخوف الموجود لدي فئات كثيرة من الشعب من السفر في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المسافرين من خلال المبادرة.

عبداللطيف : السياحة الداخلية هامة جدا لابقاء الفنادق مفتوحة

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمروا السياحة بجنوب سيناء انه مع التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا فإن السياحة الداخلية باتت الحل السحرى لإستمرار عمل الفنادق خلال الفترة الحالية ‘ موضحا ان بعض المواطنين ظنوا بالخطأ ان وسيلة النقل الوحيدة للسفر للمدن السياحية هي الطائرة نظرا لان أسعار تذاكر الطيران مذكورة بالمبادرة ما جعلهم يتراجعون عن المشاركة بـ «شتى في مصر» نظرا لإرتفاع تكلفة السفر بالطائرة مشددا علي انه يمكن للمواطنين حجز الفنادق فقط والسفر بأية وسيلة مواصلات سواء خاصة او أتوبيس او قطار.