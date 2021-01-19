السياحة: خفض رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة بنسبة 50%

قال الدكتور عبد الفتاح عاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قدمت تخفيضات وصلت إلى 50% لدعم السفر الداخلي إلى مناطق الشرم الشيخ ودهب وطابا والأقصر والأسوان، من أجل تنشيط قطاع السياحة الذي شهد توقفا طوال العام الماضي بسبب انتشار جائحة فيروس وانخفاض نسب التشغيل حتى بعد عودة السياحة.

وأضاف أنه يجب استغلال فترة الإجازات، وتم التعاون مع الغرف السياحة من أجل تخفيض تذاكر الطيران، خاصة إلى منطقتي الأقصر والأسوان لأن القطار يأخذ وقتا كثيرا جدا ويزيد من التكلفة، ولكن بعد تخفيض أسعار الطيران، بالتنسيق مع شركة مصير للطيران، أصبحت 1500 جنيه، وستكون الغرف الفندقية بأسعار منطقية ومعقولة، وقليلة مقارنة بأسعار أعوام مضت، وسيكون السفر في مواعيد الثامنة صباحا والعودة في المساء لكي يستفيد الشخص بساعات السفر.

حملة شتي في مصر لدعم السياحة

وأضاف عاصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية القديرة ريهام إبراهيم، أن الغردقة يمكن السفر إليها بالطائرات أو الأوتوبيس وكذلك شرم الشيخ، ليصبح ثمن تذكرة الطائرة 1200 جنيه و1300 جنيه، من أجل توفير أموال لأصحاب الفنادق والعاملين فيها، لأن الفندق لا يستطيع أن يظل مغلقا فترة طويلة، فالفنادق تشمل وظائف مهمة حيوية حتى إذا انخفض الإقبال السياحي.

وتابع، «يجب التركيز على السياحة الداخلية لأنها العمود الفقري لقطاع السياحة الحساس الذي يتأثر بأبسط الأمور ونطلب من الإعلام دعم حملة (شتي في مصر)، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال لجان سرية التي تفرض ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين والتعقيم المستمر، ولا يوجد فندق كبير وفندق صغير، بحسب تعليمات وزير السياحة، وهناك التزام بوجود 50% من الزوار فقط لمنع انتشار جائحة كورونا».