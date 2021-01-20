أستاذ بجامعة عين شمس: 25% من المتعافين من كورونا ما زالوا يعانون

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن المتعافين من فيروس كورونا، يجب أن يلتزموا بالوقاية والإجراءات الاحترازية، لأن نسبة بينهم من 20% إلى 25%، ما زالوا يعانون من بعض الأمراض، والتي يسميها البعض «متلازمة ما بعد كورونا»، والبعض يشكو من ضيق في التنفس، أو آلام في الجسم والعضلات، وضبابية في التركيز، والضعف في القدرة على النوم بشكل جيد، والنسبة التي تعاني من هذه الأمراض ليست قليلة.

مراكز أبحاث تدرس ظاهرة «متلازمة ما بعد كورونا»

وأضاف «سعيد» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن مراكز الأبحاث تدرس حاليا هذه الظاهرة، ومتلازمة التعب المزمن التي تكون معهم، ومعظم الأبحاث والدراسات العالمية تؤكد أن أي شخص يعاني من أعراض عليه التوجه إلى الطبيب المتخصص ليحصل على العلاج المناسب على حسب ودرجة الألم الذي يعانيه، وفي بعض الأوقات يكون علاج واحد غير كاف للتخلص من هذه الأعراض، وذلك بدلا من الحصول على أي أدوية أو عقاقير أو أعشاب قد تؤدي إلى الضرر أكثر.

انخفاض أعداد الإصابات

وأوضح: «مع بداية فصل الشتاء رأينا زيادة في أعداد الإصابات، ولكن في الأسبوع الماضي استطاعت الدولة الحد من أعداد المصابين، وذلك بفضل توقيع الغرامات على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، وخاصة وسائل المواصلات العامة، إضافة إلى متابعة المصابين في العزل المنزلي، وهذا يؤدي إلى توعية المخالطين، وهذا له أثر مهم في تقليل عدد المصابين في الفترة الأخيرة، إلى جانب حملات التوعية التي تقوم بها قنوات التلفزيون، والتي استطاعت توصيل المعلومات السليمة للمواطنين».

توعية المواطنين

ولفت إلى أن الاستمرار في توعية المواطنين وفرض الغرامات سيؤدي إلى انحصار في الإصابات في الموجة الثانية التي تعيشها مصر حاليا، إلى جانب استخدام اللقاحات، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد المصابين في الفترة المقبلة.