نجاة النائب البرلماني أحمد يحيى من حادث سير بالغربية

تعرض النائب أحمد يحيى الجحش، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، منذ قليل، لحادث في طريق عودته من القاهرة إلى مسقط رأسه بقرية سندبسط.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة النائب أحمد يحيى، أنه حال استقلاله سيارته الملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ودخوله إلى مدخل الطريق مركز زفتى، فوجىء باصطدام إحدى السيارات المسرعة به، مما أطاحت بسيارته الملاكي وتسببت في إصابته بكدمات وجروح سطحية، وتمكن عدد من الأهالي من نقلة بسيارة بديلة إلى أبواب منزله.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمباحث مرور وسط الدلتا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول تعرض العميد أحمد يحيي الجحش، المستشار العسكري الأسبق وعضو مجلس النواب عن دائره مركز زفتي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف وأوناش لرفع آثار حادث تصادم سيارتين وإعادة الحركة المرورية بذات الطريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.