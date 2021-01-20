6 معلومات من أستاذ مناعة عن كورونا: «مش كل الناس تستحق المصل.. 15% بس»

حقائق جديدة يكتشفها العلماء والمتخصصون حول فيروس كورونا المستجد واللقاحات التي تم اكتشافها والتحورات والطفرات التي تحدث في الفيروس، في الوقت الذي يمر فيه العالم بموجة ثانية شرسة من الفيروس الذي أصاب عشرات الملايين وأدى لوفاة الآلاف في جميع أنحاء العالم، لذلك كشف الدكتور محمود محمد بهجت، أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزئية والمشرف العام على المراكز البحثية بالمركز القومي للبحوث في تصريحات تلفزيونية له، عن بعض الحقائق حول الفيروس واللقاحات التي تم اكتشافها كما يلي:

85% من المصابين بكورونا لا يستحقون المصل

أكد «بهجت»، أنه ليس كل المواطنين يحتاجون للحصول على مصل كورونا، وذلك بسبب أن أعراض المرض لا تظهر على 85% من المصابين، وأن 15% فقط هم الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات، و30% منهم يحتاج للعناية المركزة متسائلًا: «85% من البشر بيجي لهم كورونا وبيخفوا من غير علاج أو عزل وجهازهم المناعي قادر على الصد، وهل من الطبيعي والعقلي أننا ندي الناس دي لقاحات؟» مؤكدًا أن من يحتاجون للعناية المركزة هم أولى الناس للحصول على المصل بالإضافة للطواقم الطبية التي ترعاهم.

مش كل الناس هتاخد اللقاح في نفس الوقت

وأشار إلى أنه ليس كل المواطنين يستحقون الحصول على اللقاح مضيفًا: «فيه ناس مالهاش لزمة تاخد اللقاح منهم اللي أصيب بالعدوى الفيروسية الأسبوع اللي فات لأنه عنده أجسام مضادة قادرة للتصدي للعدوى الفيروسية وأنك تديله لقاح هو إهدار للمال العام».

لقاحات كورونا قد تقي البشر لفترة

وأوضح «بهجت»، أن اللقاحات الموجودة قد تقي البشر لفترة وقد يحتاجون لجرعات إضافية لتمنحنا الذاكرة المناعية لتظل تعمل لفترة، لافتًا أن العائلات القريبة التي تحدث نفس أعراض كورونا فيروسات موسمية وتتحدث لقاحاتها لمواجهة التحورات في المرض.

لقاح فايزر قد يكون غير مناسب لكل موسم إصابة

وأشار أن بعض اللقاحات ومنهم لقاح شركة فايزر الأمريكية، قد يكون غير مناسب لكل موسم إصابة: «قد يكون لقاح فايزر للعزل بتاع الموسم اللي فات يقي بدرجة غير كاملة للموسم ده والموسم القادم ويجب تحديث اللقاح كل عام» مضيفًا «بعض اللقاحات قد تسحب من السوق لأنها لم تثبت كفاءتها».

تحورات الفيروس واردة

وأكد أن تحورات الفيروس واردة، وأن هذه التحورات قد تكون أضعف أو أشد ضرواة «وارد أن الفيروس يتحور عشان يتكيف للظروف المحيطة بيه لظروف أشد ضراوة أو أقل عنفا ويجب مراقبة ومتابعة التحورات الفيروسية ومتابعة الشريط الوراثي للفيروسات المعزولة من الإصابات المختلفة».

اللي جاي سرعة انتشاره أكبر

ولفت «بهجت» إلى أن القادم في فيروس كورونا ستكون سرعة انتشاره أعلى وسرعته في التكيف أعلى، ولكنه سيكون أقل ضراوة: «وده معناه احتياجتنا هتقل لكن هذا لا يعني أن أحنا نتراخي ونبطل الإجراءات الاحترازية اللي يجب ناخدها».

لا يوجد علاج لكورونا عالميًا حتى الآن

وشدد بهجت على أنه لا يوجد علاج لمرض «كوفيد 19» حتى الآن: «لغاية دلوقتي مفيش علاج لفيروس كورونا ولم يقر العالم بوجود علاج لفيروس كورونا حتى الآن ومنقدرش نعرف اللقاحات الموجودة هتقي البشر لحد قد إيه».