إصلاح كابل كهربائي في فوة بكفر الشيخ بعد انفجاره بسبب الأمطار

أعلنت شركة كهرباء مركز ومدينة فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ، إصلاح «كشك كهرباء»، تعرض للانفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بسبب الأمطار في قرية السالمية التابعة لمركز فوه، موضحة أنّ الكابل الكهربائي بجوار الكشك، والذي يغذي أحد مصانع الغزل والنسيج، انفجر نتيجة الأمطار، وهناك فرق لإصلاحه وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، تلقت بلاغًا من أهالي بقرية السالمية، يفيد بانفجار كابل كهربائي مغذي من الشارع الرئيسي، ويمتد إلى مصنع للغزل والنسيج بالقرية، فجرى غبلاغ الحماية المدنية على الفور، والتنسيق مع الأجهزة كافة، وانتقلت سيارة الإطفاء إلى القرية، وفني من شركة كهرباء فوه، وجرى فصل الكهرباء، عن الكابل الذي حدث به الانفجار والمصنع والأماكن المجاورة لحين إصلاحه.

وتسببت الأمطار وشدة الرياح، في سقوط بعض الأسلاك الكهربائية ببعض القرى، ما استلزم قطع التيار الكهربائي حفاظا على الأهالي، وأعلنت شركة الكهرباء أنّه جار إصلاح الأعطال بعدد من المناطق التي تعرضت لسقوط الأسلاك أو الكابلات الكهربائية نتيجة الأمطار والرياح، وجرى نشر الفرق الفنية والصيانة بالقرى التي بها أعطال منذ الصباح الباكر.

يذكر أنّ مناطق متفرقة من محافظة كفر الشيخ، شهدت سقوط أمطار بين متوسطة لغزيرة، استمرت حتى صباح اليوم، ونشرت فرق النظافة والمعدات لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى، بينما تواجد رؤساء المدن والقرى منذ الصباح الباكر في الشوارع، لكسح المياه.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة مع إرسال تقرير على مدار الساعة، لغرفة عمليات المحافظة، بما بحالة المرافق العامة، ضمانا لعدم تأثر المواطنين.