التضامن: لا إصابات جديدة بكورونا بين أطفال الحضانات

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك 4 آلاف حضانة أُعيد فتحها منذ اتخاذ قرار إعادة فتح الحضانات في 15 يوليو الماضي بعد الجائحة الأولى لكورونا، وذلك من إجمالي 15 ألف حضانة .

لم إصابات جديدة حتى الآن

وأوضح مدير عام الأسرة والطفولة، أنّه جرى إغلاق 11 حضانة بسبب عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية ووجود إصابات كورونا بهم، وهناك استقرار تام بالحضانات بمختلف المحافظات في الوقت الحالي، ولم تظهر إصابات جديدة حتى الآن، إلى جانب المتابعة اليومية.

ولفت إلى أنّ نسبة الإشغال بالحضانات 50% أو أقل، متابعا: «الحضانات (عرض وطلب) وليس إجبار، فهناك أسر تخشى من نزول أبنائها بسبب فيروس كورونا، وأخرى تواظب على نزول أبنائها إلى الحضانات».

تقليل النسبة الاستيعابية لـ50%

وأوضح أنّ هناك العديد من الإجراءات الإحترازية المتبعة داخل الحضانات، ممثلة في وجود شخص مؤهل ومدرب على التعامل مع جائحة كورونا، وتقليل النسبة الاستيعابية لـ50%، طبقا لما ورد في المنشور الذي جرى توزيعه على مختلف الحضانات، والتأكيد على وجود غرفة عزل داخل الحضانة، وتوفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين.

تحاليل صورة دم كاملة للمتعاملين مع الأطفال قبل إعادة فتح الحضانة

وأشار إلى أنّه يتم إجراء تحاليل صورة دم كاملة للمتعاملين مع الأطفال قبل إعادة فتح الحضانة، فضلا عن لجنة لتقييم الموقف، وبناء عليه يتم تحديد موقف فتح الحضانة، موضحا أنّه إذا كان الشخص غير ملتزم بتلك الإجراءت فلا يتم فتح الحضانة، ويتم التوقيع على إقرار بالالتزام بهذه التعليمات: «أي وقت هننزل مش هنلاقي الإجراءات متنفذة هنقفل الحضانة».

يحظر دخول الزوار وأولياء الأمور الحضانة

وأكد أنّه يحظر دخول الزوار وأولياء الأمور إلى الحضانة، والالتزام بخلع الأحذية خارج الحضانة قبل الدخول، لافتا إلى أنّ اللجان الفرعية تمر على الحضانات 3 مرات في الأسبوع في أي وقت، للتأكيد من التعقيم المستمر، وحال الإصابة تغلق الحضانة لمدة أسبوع لتعقيمها.