مليون جنيه للجديدة.. شروط تمويل الحضانات من بنك ناصر الاجتماعي

استحدث بنك ناصر الاجتماعي مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل التي تهدف إلى الاهتمام بالعملية التعليمية والتمكين الاقتصادي، فقد تقرر إعادة إطلاق مشروع تمويل حضانات الأطفال والتي تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة، انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله البنك في المساهمة في توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع، والمساهمة في ايجاد فرص عمل للحد من البطالة.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد شروط تمويل الحضانات من بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط تمويل الحضانات من بنك ناصر الاجتماعي

تمويل الحضانات يكون بحد أدنى 20 ألف جنيه، وحد أقصى 500 ألف جنيه للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة، ويجري سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصى، وفقا لما أعلنه محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك سابقاً.

ـ ألا يقل سن العميل عن 21 سنة، ولا يزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل.

ـ أن يكون العميل من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

ـ يستهدف التمويل أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغير المرخصة بهدف دعمها لتوفيق أوضاعها ومساعدتها علي الترخيص بالإضافة إلي الراغبين في إنشاء حضانات جديدة وفقا لمعايير جودة الحضانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الهدف من تمويل الحضانات هو رفع كفاءة الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة ضمن المشروع الرئاسي الذى ترعاه القيادة السياسية بإنشاء 1000 حضانة تخضع للمعايير الدولية في الإنشاء والتجهيز وكفاءة الإدارة والموجهين تحت رقابة وزارة التضامن، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسي.