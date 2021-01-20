سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تقدم «الوطن» أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء، الموافق 20 يناير، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة اليومية للجمهور، وفي إطار اهتمام المواطنين بسعر الدولار الذي يؤثر على أسعار السلع.

وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير الحالي، في بنك مصر نحو 21.31 جنيه للشراء و21.49 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.34 جنيه للشراء، و21.53 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.32 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 21.34 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية

وسجل اليورو في صباح تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير، نحو 18.98 جنيها للشراء، و19.14 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك قناة السويس نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.14جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.98 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.96 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي سجل في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير، في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير، إلى نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.