عاجل.. الدولار يرتفع قرشا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 يناير

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرش منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18يناير 2021 في كل البنوك وشركات الصرافة، للمرة الثالثة خلال 7 أيام.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار

وسجّل 21 بنكا أعلى سعر لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار ليباع بـ 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء في بنوك «كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العقاري، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، hsbc».

أقل سعر لشراء وبيع الدولار

سجل سعر الدولار أقل سعر لبيع وشراء الدولار منتصف تعاملات اليوم في بنك مصر ليباع بـ 15.71 جنيها مقابل 15.61جنيها للشراء .

أسعار العملات الأوربية

سجل اليورو أعلى سعر شراء له في بنك عودة بـ 18.96 جنيها، فيما سجل الاستراليني أعلى سعر للشراء في بنكي أبوظبى الإسلامي وفيصل الإسلامى بـ21.21 جنيها.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنوك «بلوم، الشرق، hsbc» بـ 4.17 جنيها للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل بنكي «بلوم، hsbc» أعلى سعر لشرائه بـ 4.26 جنيها.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار «طفيف»، مؤكدا أن آلية العرض والطلب تقود الدولار للارتفاع أو الانخفاض.