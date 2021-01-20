جامعة الفيوم تستقبل رئيس وكالة الفضاء المصرية للمشاركة في ندوة علمية

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم، للمشاركة في ندوة علمية لطلبة وطالبات الجامعة تحت عنوان «تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل»، يوم الأحد المُقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح رئيس جامعة الفيوم، أنّ وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية تم إنشاؤها بالقانون رقم 3 لسنة 2018 وتتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون لها الشخصية الاعتبارية مع تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتولى رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنّ وكالة الفضاء المصرية، تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وأوضح «شديد»، أنه من المقرر مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووكالة الفضاء المصرية في المجالات المختلفة سواء التعليمية أو البحثية إضافة إلى إمكانية تدريب طلاب الجامعة من التخصصات ذات الصلة بمجالات عمل الوكالة.

على جانب آخر، أكد رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة حققت نسبة إنجاز بلغت 96% ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وشدد رئيس الجامعة على أنّ منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة الفيوم، استقبلت خلال عام 2020 عدد 477 شكوى منها 335 شكوى فردية و142شكوى جماعية، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكاوى 114 يوما.

وبيّن «شديد»، أنّ منظومة الشكاوى الحكومية في الجامعة وآليات العمل بها خلقت نوعًا من الثقة بين الجامعة ومواطني محافظة الفيوم سواء من العاملين بالجامعة أو من خارجها، مؤكدًا ضرورة أن يكون العمل بالمنظومة على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين وتيسير سبل تلقي شكاوى المواطنين وسرعة دراستها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.