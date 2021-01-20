«القوى العاملة» تعين 793 شابا بينهم 17 من ذوي القدرات في أسيوط

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، 793 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2477 شاباً، فضلا عن إصدار 1261 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية، في تقريره عما تمّ إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، عن صرف المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 43 ألفاً و961 جنيهاً، لـ27 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 16 عاملاً جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

كما أجرت المديرية تفتيشًا في مجال السلامة والصحة المهنية على 185 منشأة، وأسفر عن تحرير 102 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقى 14 شكوى تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.