وزير القوى العاملة لأصحاب ماجستير ودبلوم إدارة الأعمال: أنتم ثروة كبرى

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، الكوادر الشبابية بوزارة القوى العاملة والذين حصلوا على درجة دبلوم وماجستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية في مصر، في إطار التعاون بين الحكومة والجامعة الفرنسية، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية والإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك بحضور منال عبدالعزيز عثمان مدير مركز التدريب والتنمية بالوزارة.

ووجه وزير رسالة للشباب المكرمين، قائلًا: «أنتم ثروة كبيرة للقوى العاملة يجب استغلالها»، وإن العمل داخل الوزارة يتحملها الجميع، وليس فرداً دون آخر ، مشددا علي أن العمل أمانة يتحملها الجميع تجاه بلده ، لافتا إلي أن الفرصة أمامكم عظيمة تتحملوا هذه الأمانة، خاصة بوصولكم لهذه المكانة العلمية.

وتابع: «إننا بصدد الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي داخل الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات التابعة للوزارة، منبها على من يملك تلك الخبرة أن ينقلها لمن لا يملكها ، حتى نصل بسفينة القوى العاملة لبر الأمان فى الوقت المطلوبة لتحقيق الإنجاز في هذا الخصوص».

وكشف وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة أمامها أحلام كثيرة، تسعى لتحقيقها، ومنها منصة سوق العمل التي تخطط الوزارة لعملها في الفترة المقبلة، والتي يوازيها فى العمل فى الفترة الحالية. "المراصد" التى تم إعدادها فى خمس محافظات ، مؤكدا أننا نعمل على تغطيها في باقي محافظات الجمهورية، لافتا إلى ضرورة البدء فى عمل دراسات فنية متخصصة من قبل المؤهلين لكل ما يخص العمل، ولا نؤول بتلك المهام لجهات أجنبية والتى تقوم بعمليات التدريب اللازمة قبل التأهيل، حتى نستقل بأعمالنا، ونستغل عقول شبابنا المفكرة التي تمتلكها الوزارة في تقديم فكر جديد في شتى مجالات عمل الوزارة.

وشكر وزير القوى العاملة، المكرمين، واصفًا إياهم بأنهم من أرقى مجموعات العمل الموجودة بحصولكم على هذه الشهادات، قائلا لهم: «بوصولكم لتلك الدرجة العلمية، مطلوب منكم تطبيق ذلك التطوير في نواحي العمل كل في إدارته، وترجمة تلك الفرصة التي منحت لكم لوضع الوزارة في وضع أفضل».

وضمت قائمة المكرمين الحاصلين على درجة الماجستير كل من: رشا عبدالباسط عبدالعزيز، وأميرة فتحي سالم، وإبراهيم أحمد علي، وشيماء محمود أحمد فؤاد، وميريام نجيب شحاتة، وياسمين ممدوح حسن، ورنا صلاح الدين، ووفاء خميس إبراهيم أحمد.

كما شملت القائمة: محمد عبدالفتاح كامل علي، وأشرف مرزوق عبدالشهيد، ودعاء محمد أحمد مصطفى، وانشراح خليل أحمد، ورضا العربي محمد.