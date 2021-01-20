للمرة الأولى.. وظيفة «طيار دليفري» برعاية «الحكومة»

أبرمت وزارة الشباب والرياضة اتفاقية مع شركة «طلبات مصر» المتخصصة في توصيل الطلبات للمنازل، لتوفير فرص عمل جيدة لتشغيل الشباب من الفئات العمرية المختلفة، للعمل في وظيفة «طيار دليفري» كعمل حر بالشركة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وحددت الوزارة خطوات الحصول على فرصة العمل «طيار دليفري» على النحو التالي:

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

- فيش وتشبيه ساري باسم شركة طلبات.

- يتم التقديم للحصول على الوظيفة من هنا.

الاتفاق مع «طلبات مصر» يتضمن «وظيفة ودراجة» لكل شاب

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّ الاتفاق مع شركة طلبات مصر، يتضمن توفير فرصة عمل لكل شاب يحصل على دراجة هوائية مدعمة، ولديه الرغبة الجادة في الحصول على فرصة عمل ووظيفة تدر عليه دخلا ماديا يساعده في الحياة.

وتابع وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية عنه، أنّه اتفق مع مسؤولي الشركة على توسيع حجم الفرص أمام الشباب الراغب في الحصول على وظيفة، حيث لا يقتصر قبول الشباب على الدراجة المدعمة من الوزارة، وإنما يتم ضم كل شاب لديه دراجة هوائية خاصة به لدائرة الاختيار والمقابلات للحصول على الوظيفة بالشركة.

وأوضح الوزير أنّ فرص العمل مع شركة طلبات تأتي ضمن مبادرة «زود دخلك» التي أعلنتها الوزارة بالتعاون مع شركة طلبات مصر، لتحويل مبادرة «دراجتك صحتك» من مجرد مبادرة للحصول على دراجة هوائية بسعر مدعم، إلى مشروع استثماري للشاب ومصدر دخل له.

ومبادرة «زود دخلك» فكرة تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وفرصة العمل المتاحة أمام الشباب في شركة طلبات، هي وظيفة «طيار دليفري» كعمل حر، للشباب من الجنسين (بمؤهل أو دون مؤهل) الذين لديهم دراجة هوائية شخصية أو استلموا دراجه هوائية من مبادرة الوزارة «دراجتك صحتك».

وفي ذات السياق عقدت الوزارة يوما تدريبىا للتعريف بنظام العمل والأبلكيشن الخاص بالشركة وكيفية التعامل من خلاله.