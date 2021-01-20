مصلحة الضرائب العقارية تعلن 98 وظيفة إدارية.. الشروط والتفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجة مصلحة الضرائب العقارية لشغل 98 وظيفة من المستوى الوظيفي «مدير عام» وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائتحة التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدرة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 10 فبراير المقبل.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

شروط التقدم للوظائف

- مؤهل عام يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- أن يكون لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- يشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام فى وظيفة من المستوى الوظيفي الأولى «أ» وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- الوظائف مطلوبة للذكور والإناث.

​تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للإدارة المركزية لشؤون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية الكائن مقرها: شارع منصور - أمام ضريح سعد زغلول - لاظوغلي، ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات.

يمكنك الاطلاع على الوظائف المطلوبة من هنـــــــــا.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف

1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عاليه معتمدة ومختومة.

2. المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

3. مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة نسخة ورقية «على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على CD»، على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (7) ملفات (أصل + 6 صور) مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون» وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 وعدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي، وأن يرفقوا بالملف الأصل وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.