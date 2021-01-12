لو على قائمة انتظار الوحدات السكنية تعمل إيه؟.. «الإسكان» تجيب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به، تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدات سكنية عدة، فى عدد من المدن الجديدة، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتسابق المواطنون على مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، عقب الإعلان عن طرح جديد، مع الحرص على استيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز، كي يكون لهم الأولوية فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

«قائمة الانتظار» أو خارج الأولويات، عبارة تفاجئ بعض العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، ليتساءلوا عن سبب رفضهم، وفي أغلب الأحيان يسند البعض سبب الرفض إلى نسيان تسليم أحد المستندات المطلوبة أثناء التقديم.

وهناك أكثر من سبب، لوضع طلب التقديم على قائمة الانتظار، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

إذ يعود السبب الرئيسي في وجود قائمة انتظار داخل المشروع، هو كثرة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، والتي زادت عن عدد الوحدات المتاحة، فقد تم وضع أولويات للعملاء بحسب ما صرح رئيس مجلس الوزراء لتكون الأولوية في الموافقة على طلب الحجز للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب.

وهناك أيضا سبب يعود إلى وجود نقص فى الأوراق المطلوبة للحجز، ولم يتواصل العميل مع الصندوق لاستيفائها.

لذلك يتم إرسال باقي العملاء من هم خارج الأولوية إلى قائمة الانتظار حتى يتم الانتهاء من الأولوية الأولى.

أما عن البدائل أو الخيارات التى يوفرها الصندوق للعملاء، الذين تم وضعهم خارج الأولويات ولم يتم توفير وحدة سكنية لهم، إما التحويل لمدينة أخرى في نفس المشروع، أو سحب مقدم الحجز وانتظار مشاريع أخرى تطرحها الوزارة والحجز بها.